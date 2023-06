Ceferin torna sul caso Taylor: "Serve punire il bullismo contro gli arbitri"

MilanNews.it

"Dobbiamo essere più severi. È diventato insopportabile. C'è una pressione costante, ogni decisione arbitrale viene discussa. Si è andati troppo oltre". Questo il sunto dello sfogo del presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, intervenuto ai microfoni di NOS.nl sulle svariate polemiche che hanno riguardato gli arbitri presenti nelle competizioni organizzate dall'organo di Nyon. Ma non solo, perché quanto accaduto all'arbitro Taylor e la sua famiglia dopo Siviglia-Roma è fuori da ogni logica: "Dobbiamo punire il bullismo nei confronti dell'arbitro. Non abbiamo ancora avuto tempo per quello, perché abbiamo avuto molte finali. Ne parleremo dopo la stagione e mi aspetto proposte dal comitato arbitrale. Tutto quello che possiamo fare è punire dopo".

Ma, continua Ceferin, "non è facile prevenire. Le sanzioni devono essere severe. Dobbiamo essere severi, ma anche parlare con i tifosi. È troppo semplice dire che tutti i tifosi sono negativi. È un piccolo gruppo di idioti che abusano del gioco per il loro comportamento scorretto. Le organizzazioni di tifosi ci dicono che c'è una minoranza a cui non frega niente: tipi volgari, primitivi e aggressivi. Non so se il mio messaggio sarà d'aiuto, ma spero e consiglio loro di comportarsi in modo meno violento. Per godersi il calcio".