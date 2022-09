Celtic Glasgow, nuovi canti contro la Regina da parte dei tifosi

Fonte: ANSA

(ANSA) - GLASGOW, 18 SET - Nel Regno Unito c'è chi non ne vuole sapere di rendere omaggio alla memoria della Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso 8 settembre. Sono i tifosi del Celtic Glasgow che, al contrario dei 'cugini' dei Rangers (protestanti, mentre quelli dei biancoverdi sono l'espressione della comunità cattolica e di origine irlandese) che anche in occasione della sfida di Champions con il Napoli hanno mostrato striscioni e intonato cori per la Sovrana, non perdono occasione per manifestare il loro dissenso. Così dopo essere stati messi sotto inchiesta dalla Uefa per uno striscione con la frase "Fu...k te Crown" esposto in occasione della partita di Champions contro lo Shakhtar, oggi i supporter dei Bhoys hanno accompagnato l'applauso prima del match in casa del St. Mirren, durante il minuto di raccoglimento, cantando il coro "If you hate the Royal Family, clap your hands" (ovvero, "se odi la Famiglia Reale, batti le mani"). Poi si è giocato e, per la cronaca, i Celtic hanno perso (2-0) per la prima volta dopo un anno (per la precisione, 364 giorni) di imbattibilità nel campionato scozzese. (ANSA).