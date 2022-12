Cena 'riservata' a casa Agnelli nel 2021: presenti anche Scaroni e Marotta? Gravina smentisce

Fonte: tuttomercatoweb.com

Continuano ad arrivare dettagli sul caso Juventus. Come riportato dal Corriere della Sera, il 23 settembre 2021, Andrea Agnelli ha organizzato "in via riservata" un incontro nella casa di famiglia con alcuni rappresentanti delle big come Marotta per l'Inter e Scaroni per il Milan, ma anche dirigenti di squadre medio-piccole: Percassi per l'Atalanta, Preziosi per il Genoa, Campoccia per l'Udinese, Fenucci per il Bologna, ma soprattutto parteciparono anche Dal Pino, a quei tempi presidente della Lega Serie A e Gravina, numero uno della FIGC. I temi della riunione furono di interesse collettivo, tra media company e riforme del calcio italiano.

Il giorno dopo la cena riservata a casa Agnelli con presenti Marotta per l'Inter, Scaroni per il Milan, Percassi per l'Atalanta, Preziosi per il Genoa, Campoccia per l'Udinese, Fenucci per il Bologna e soprattutto il presidente della Lega Serie A Dal Pino e quello della FIGC Gravina, il presidente della Juventus, come riporta il Corriere della Sera commenta così in una telefonata con Percassi l'incontro: "Spero solo che da ieri sera [...] la presenza di Gabriele e Paolo era utile [...] spero che nasca qualcosa perché sennò non so cosa fare. Ne abbiamo parlato io e te quando ci siamo visti qua in ufficio da me. Adesso bisogna che quest'elemento qua sia foriero di qualcosa di utile perché sennò ci schiantiamo pian pianino [...]". Agnelli ribadisce a margine, come annotano i finanzieri, che l'obiettivo fondamentalmente è aumentare i ricavi del calcio italiano.

La smentita all'ANSA

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - Quelle scritte dai giornali "sono cavolate, sono un uomo sereno". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine di un evento al Palazzo Lombardia di Milano, in merito all'incontro che sarebbe stato organizzato in maniera riservata tra l'ex presidente della Juve Andrea Agnelli e alcuni presidenti di Serie A alla presenza dello stesso Gravina. "Abbiamo già chiarito perché c'è stato quell'incontro - ha aggiunto - che era per parlare di calcio". Di incontri così "ne ho fatti tantissimi". (ANSA).