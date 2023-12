Centrale o terzino? Ecco il rendimento di Pierre Kalulu in entrambi i ruoli da quando è al Milan

Il Milan è in costante emergenza a causa degli innumerevoli infortuni che stanno falcidiando la rosa di quest'anno. Tra i meno fortunati c'è Pierre Kalulu, che a inizio stagione è rimasto ai box per un problema muscolare che gli ha fatto saltare 7 partite. Tornato a disposizione, ecco un nuovo crack contro il Napoli, questa volta più serio: il francese è stato obbligato ad operarsi al tendine del retto femorale sinistro, e da lì non si è più visto in campo. Per lui purtroppo lo stop sarà ancora lungo e lo si rivedrà in campo verso marzo 2024.

Da quando è al Milan, Pierre Kalulu ha ricoperto più ruoli, alternandosi tra quello di centrale e quello di terzino destro. In quale dei due è stato preferito da Pioli? L'allenatore del Milan l'ha schierato centrale in 47 occasioni. Scendendo in campo in quel ruolo, Kalulu ha collezionato anche 3 gol, il suo bottino totale da quando veste rossonero. Da terzino destro ha disputato invece 23 partite, collezionando due assist.