Centravanti, chi indietro tra i top club? Hubner: "Il Milan. Giroud, il tempo passa"

vedi letture

Dario Hubner, ex attaccante in Serie A, questa mattina è stato intervistato da Tuttosport e ha parlato di quale squadra secondo lui è più indietro, tra le contendenti al titolo e all'Europa, alla voce centravanti. La sua risposta: "Il Milan. Giroud non è uno da 20 gol, ne ha fatti 24 in due stagioni (11+13, ndr) e inoltre ha un anno in più, il tempo passa"