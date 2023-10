Centrocampo Milan, l'ipotesi principale è non cambiare: Krunic verso la titolarità

Il Milan, ancora senza Loftus-Cheek e Bennacer, si ritrova un po' corto a centrocampo. Ciononostante, Stefano Pioli sembra intenzionato a mandare in campo lo stesso trio della gara di Champions League contro il Psg anche in campionato contro il Napoli, domani sera. Dunque oltre a Musah e Reijnders, al centro della mediana è Rade Krunic a essere il favorito per un posto da titolare, a discapito di Adli. Lo riferisce stamani la Gazzetta dello Sport.