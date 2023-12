CEO Superlega: "Tutte le nostre partite saranno visibili gratis. Spese di solidarietà per i club"

"Abbiamo ottenuto il diritto a competere. Il monopolio della UEFA è finito, il calcio è LIBERO. Adesso i club non riceveranno più minacce e sanzioni. Sono tutti liberi di decidere il proprio futuro". Arrivano ulteriori dichiarazioni di Bernd Reichart, CEO della Superlega, sulla clamorosa sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in favore della tanto discussa competizione calcistica internazionale. "Per i tifosi: proponiamo la visione gratuita di tutte le partite della Super League. Per i club: entrate e spese di solidarietà saranno garantite", ha aggiunto il numero uno della Superlega.