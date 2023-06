CEO Villarreal: "Chukwueze sarebbe entusiasta di giocare per un grande club in Europa o in Premier League"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Roig Negueroles, CEO del Villarreal, ha rilasciato una intervista ad AS sul mercato del Submarino Amarillo e, di conseguenza, sul futuro di Samuel Chukwueze, attaccante accostato anche al Milan.

In che situazione si trova Chukwueze?

"Samu è un ragazzo straordinario che è con noi da tanti anni. È vero che sarebbe entusiasta di giocare per un grande club in Europa o in Premier League, e abbiamo sempre lavorato fianco a fianco per migliorarlo, e se si presentasse questa opzione, ci sederemmo e negozieremmo. Ma bisognerà vedere se arriva qualche offerta vantaggiosa per le tre parti. In questo caso non è ancora arrivata alcuna offerta e ha un anno in più di contratto. Ciò su cui siamo chiari è che se qualcosa di molto buono non arriva, continuerà con noi".