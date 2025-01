Cerchio a fine gara, Conceiçao: "Il calcio è passione, emozione. Lo hanno meritato per il secondo tempo fatto"

Nel corso dell'intervista nel post gara di Juventus-Milan al nuovo tecnico rossonero Sergio Conceicao, l'allenatore ha parlato in conferenza stampa della gara di Riyad. Le sue parole.

Il cerchio con la squadra a fine partita:

“Ci vuole la passione nella vita. Il calcio è passione, emozione. Sono momenti bellissimi. Loro hanno meritato per il secondo tempo fatto, hanno meritato la presenza in finale. Nel primo tempo ho visto un Milan come qualche settimana fa, con tanti dubbi nei giocatori. Difensivamente, nel pressing, con la palla, lenti nella circolazione. Abbiamo cambiato all’intervallo, abbiamo parlato, ci siamo guardati negli occhi. Dovevano capire cosa fare per vincere questa partita. Dovevano fare quello che avevamo preparato, poi se perdevamo 2-3 a 0 era colpa mia. Ma non abbiamo vinto ancora niente. Ora dobbiamo riposare, avremo un giorno in meno di riposo e questo può essere importante”