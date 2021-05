Cerruti: "Mkhitaryan al Milan? Sarebbe un salto di qualità"

A parlare delle notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Alberto Cerruti.

Milan, fuori Calhanoglu, dentro forse Mkhitaryan. Ci guadagnerebbe?

"Ho sempre sostenuto che Calhanoglu è il simbolo di una squadra sopravvalutata. E' un buon giocatore ma non un campione. Lo lascerei partire subito. Il romanista sarebbe un ottimo acquisto e migliorerebbe dal punto di vista tecnico e realizzativo".

Atalanta-Milan, sfida chiave per la Champions. Che succederà?

"Il Milan ha vinto tanto quest'anno in trasferta, può vincere a Bergamo come ha fatto a Torino. Mi sembra simile a quella partita l'avvicinamento, poi sappiamo come è andata. Può vincere contro l'Atalanta, sa sempre sorprendere. Il pessimismo dei tifosi può essere smentito dal campo. E comunque non è detto che la Juventus batta il Bologna. Per me meriterebbe il Milan, visto il campionato condotto".