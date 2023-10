Cerruti: "Pioli ha esagerato con il turnover, però aver vinto così queste partite è importante"

Alberto Cerruti, giornalista, commenta così il momento di forma del Milan di Pioli, non condividendo però il turnover del tecnico rossonero: "Contro il Genoa attacco del Milan troppo stravolto, e si è visto. I rossoneri hanno però grinta e tanto spirito di squadra e quando si vincono queste partite così ostiche, è un buon segno per poter sognare in futuro un qualcosa di importante".