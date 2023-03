Cerruti sulla Gazzetta: "Milan, è giusto chiedere a Leao di dare una dimostrazione del suo valore a Londra"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Alberto Cerruti, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Rafael Leao in vista del Tottenham: "Fuori dalla Coppa Italia, persa la Supercoppa contro l’Inter, la qualificazione ai quarti di Champions avrebbe valore doppio, per dare un senso alla stagione e per garantire una ventina di milioni in più, con o senza l’apporto del miglior Leao, sul quale sarà puntata la maggior parte dei riflettori. Rimpianto quando non c’è, come sabato sera, l’attaccante portoghese deve però dimostrare di essere determinante anche in Europa dove il livello è più alto rispetto al campionato. E non a caso mentre in Italia, con Leao in campo, la media punti è di 2,2 a partita e di 1,2 senza, in Champions il discorso cambia perché quest’anno l’attaccante ha segnato soltanto un gol in sette partite, contro la Dinamo Zagabria, dopo averne realizzato uno in sei partite l’anno scorso, contro l’Atletico Madrid. È vero che fu il migliore in campo il 5 ottobre scorso, proprio a Londra, quando il Milan perse 3-0 contro il Chelsea, ma essere il migliore in una squadra che affonda non è una bella consolazione, come sa anche Maignan che ha limitato i danni a Firenze.