Cerruti: "Tra algoritmi e scouting di ogni tipo, l’importante è non chiedere gli straordinari a Giroud"

Nel suo fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Alberto Cerruti fa il punto sui bomber delle big di Serie A: "C’è chi il centravanti ce l’ha già, come il Napoli neo campione d’Italia grazie ai gol del capocannoniere Victor Osimhen, ma potrebbe perderlo a suon di milioni. C’è chi lo aveva soltanto in prestito, come l’Inter che spera di riprendere Romelu Lukaku a titolo definitivo, o eventualmente con obbligo di riscatto. E poi c’è chi, come il Milan, ne cerca disperatamente uno da alternare a Olivier Giroud".

Cerruti si sofferma poi sui nomi che circolano in queste ore in casa rossonera: "Tra i possibili cavalli di ritorno nel nostro campionato, come lo spagnolo Alvaro Morata e l’italiano Gianluca Scamacca: classica eccezione che conferma la regola. Stranamente non è mai apparso quello del fortissimo ventiduenne svizzero Zeki Amdouni del Basilea, che ha appena segnato un gol contro la nostra Under, dopo averne realizzati cinque in altrettante gare con la nazionale maggiore". Tanti nomi, ma una sola certezza: "Tra algoritmi e scouting di ogni tipo, l’importante è non chiedere gli straordinari a Giroud, che a fine settembre compirà 37 anni, malgrado la sua riconosciuta professionalità".