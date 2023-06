Cesari: "Contro l'Italia U21 errori inaccettabili, insopportabili e inammissibili"

Fonte: tuttomercatoweb.com

I clamorosi errori commessi ai danni dell'Italia nel match inaugurale dell'Europeo Under 21 contro la Francia hanno giustamente scatenato forti polemiche. Colpa di una direzione di gara pessima e della UEFA, colpevole di non utilizzare la tecnologia in una manifestazione così importante, come sottolineato anche dall'ex arbitro Graziano Cesari a Sportmediaset. "Inaccettabili, insopportabili, inammissibili.

Sono tutti gli errori commessi dall'arbitro olandese Lindhout e dai suoi collaboratori. Mancano all'appello per gli Azzurrini un rigore solare, un fallo vistosissimo a inizio azione non fischiato in occasione del secondo vantaggio francese, e un gol fantasma, poco fantasma, ma non concesso. Tutti errori pesantissimi e influenti sul risultato. Una scelta folle, assurda, quella della Uefa di non utilizzare Var e goal line technology".