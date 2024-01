Cesari: "Jimenez prende palla, le gambe non si toccano mai. Non c'è assolutamente fallo"

vedi letture

L’ex arbitro Cesari, in diretta su Mediaset, commenta il rigore decisivo assegnato all’Atalanta per un presunto fallo di Jimenez.

Queste le sue dichiarazioni: “Di Bello fischia rigore, il VAR è totalmente assente. Jimenez tocca il pallone, chiaramente. Dobbiamo però vedere se tocca anche il ginocchio dell’avversario, perché in quel caso Miranchuk non potrebbe proseguire nella corsa. Ma Jimenez a quel punto non può fare fallo, la gamba sinistra di Miranchuk si trascina. Hai immagini a disposizione, mettile a disposizione del direttore di gara! Le gambe non si toccano mai!. Non c’è assolutamente fallo. Ed il VAR non interviene”.