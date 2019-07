Cessione Samp, Vialli incontrerà Ferrero

(ANSA) - GENOVA, 3 LUG - Svolta nella trattativa per la cessione della Sampdoria: domani a Londra sarebbe previsto un incontro tra Gianluca Vialli e Massimo Ferrero. Da quanto filtra da ambienti vicini all'ex bomber blucerchiato, l'affare sarebbe a buon punto: sono state settimane in cui le parti hanno lavorato a fari spenti per arrivare a un accordo complessivo di 100 milioni, debiti compresi, con la cordata di Vialli affiancato dai magnati Jamie Dinan e Alex Knaster che ha continuato a insistere nonostante il comunicato di metà giugno in cui annunciava il ritiro dell'offerta. La cessione ormai vicina del difensore Joachim Andersen al Lione per 25 milioni, più 5 di bonus, avrebbe sbloccato la trattativa.