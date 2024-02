CF - Milan, acquistati i terreni per il nuovo stadio: investita una cifra decisamente inferiore a 40 milioni

Il Milan ha fatto un nuovo passo importante verso la costruzione del suo nuovo stadio di proprietà a San Donato Milanese: come riporta il portale Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), ieri il club rossonero ha infatti completato il rogito per il terreno (area San Francesco) su cui dovrebbero sorgere l’impianto sportivo e tute le altre attività di intrattenimento ad esso collegate.

La cifra investita dal Milan per acquistare questi terreni non è stata resa nota, ma è inferiore a 40 milioni di euro, cifra uscita nelle ultime settimane che si riferisce ai versamenti da parte dell’azionista di controllo RedBird per spese relative al progetto stadio (comprendono la documentazione per la presentazione della domanda di variante urbanistica, i terreni oggetto del rogito e altri aspetti sempre legati al nuovo impianto).