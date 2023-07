CF - Milan, bilancio 22-23: si va verso un utile di quasi 13 milioni di euro

vedi letture

Secondo le stime di Calcio e Finanza (clicca QUI per leggere l'articolo completo), il risultato netto a bilancio del Milan per la stagione 2022-2023 dovrebbe essere positivo per quasi 13 milioni di euro, rispetto al rosso di oltre 66 milioni di euro dell'annata 2021-2022, quella dello Scudetto. Questo risultato è dovuto soprattutto all'ottimo percorso in Champions League della squadra di Stefano Piol che è arrivata fino in semifinale.