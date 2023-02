CF - Milan, il contrattacco di Elliott: Blue Skye nel mirino in Lussemburgo

MilanNews.it

Nei giorni scorsi, in seguito ad un esposto di Blue Skye Financial Partners, ex socio di minoranza di Elliott nella gestione del Milan, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf ha effettuato acquisizioni nell’ambito di un’inchiesta con al centro la vendita del club rossonero dal fondo della famiglia Singer a RedBird. Questa vicenda si arricchisce ora di una nuova puntata: secondo quanto riferisce Calcio e Finanza (clicca QUI per leggere l'articolo completo), infatti, Elliott ha avviato a sua volta azioni riconvenzionali (dei controricorsi) in Lussemburgo contro la stessa Blue Skye e contro Giovanni Caslini in relazione alle rispettive violazioni dei doveri contrattuali e fiduciari.