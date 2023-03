CF - Milan, previsione bilancio 2022-2023: perdite più che dimezzate, -25 milioni

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), il Milan dovrebbe chiudere il bilancio 2022-2023 con un rosso in calo a 25 milioni di euro, cifra più che dimezzata rispetto all'esercizio precedente (-66,5 milioni nel bilancio 2021-2022). Ma non è tutto: il club di via Aldo Rossi sarà infatti in grado anche di generare cassa, dopo aver invertito il trend con il lavoro degli ultimi anni.