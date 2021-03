CF - Perplessità dei presidenti sui diritti tv? DAZN valuta anche il digitale terrestre per la Serie A

Dazn è già al lavoro per garantire un'ottima copertura per le trasmissioni della Serie A, aspettando novità dall'Assemblea di Lega. Il core business per Dazn resta, ovviamente, lo streaming e per questo - sottolinea Calcio e Finanza - proseguono le operazioni tecniche necessarie per garantire il traffico simultaneo sui grandi numeri tipici dei grandi incontri di calcio, come per il campionato. Tuttavia, le indiscrezioni secondo cui starebbe per chiudere un accordo per l’acquisto di frequenze da Persidera per assicurare ulteriore copertura DTT, vanno nella direzione di garantire una seconda opzione per Dazn, appunto la trasmissione sul digitale terrestre come canale secondario per la Serie A.