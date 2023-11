CF - Scontro con Elliott sulla cessione del Milan, Blue Skye viola gli accordi: un tribunale di New York minaccia sanzioni

Come riporta Calcio e Finanza (clicca QUI per leggere l'articolo completo), si arricchisce di un nuovo capitolo lo scontro tra Elliott e Blue Skye nell’ambito delle cause avviate dalla società di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo sulla cessione del Milan a RedBird: un tribunale di New York è infatti pronto a sanzionare Blue Skye per la violazione di alcuni accordi sulla disclosure forzata di alcuni documenti per un procedimento in Italia.