Chaka saluta il Palermo: "Grazie di cuore, dispiaciuto per non essere riuscito a centrare l'obiettivo"

vedi letture

Con la sconfitta nei PlayOff si è conclusa l'avventura di Chaka Traore con il Palermo in Serie B. L'esterno rossonero, arrivato in Sicilia in prestito durante il mercato invernale, non verrà riscattato dai rosanero per la mancata promozione in Serie A. Chaka, con un post su Instagram, ci ha tenuto a ringraziare tutti al termine di questa sua breve avventura: "Cari palermitani. Sono dispiaciuto di non essere riuscito a centrare l’obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione e di non aver fatto esplodere di gioia uno stadio meraviglioso come il Barbera. A voi palermitani devo dire grazie di cuore. Grazie per come mi avete accolto e supportato. Vi porterò sempre nel cuore".