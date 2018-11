Champions 2020/21, finale in Russia o in Germania. E.League, tre sfidanti

La UEFA ha ricevuto le dichiarazioni di interesse di 11 federazioni membri per organizzare le finali delle competizioni UEFA per club del 2021.

Le dichiarazioni di interesse non sono vincolanti e le proposte definitive dovranno essere consegnate insieme ai dossier per la candidatura entro il 15 febbraio 2019. Il Comitato Esecutivo UEFA selezionerà le federazioni vincitrici nella riunione in programma a maggio/giugno 2019. La procedura di candidatura per la selezione delle sedi per le finali delle competizioni UEFA per club del 2021 era partita il 28 settembre 2018, con la scadenza per esprimere il proprio interesse da parte delle federazioni fissata al 26 ottobre.

UEFA Champions League

Paese/Città/Impianto

Germania/Monaco/Arena München

Russia/San Pietroburgo/Saint Petersburg Stadium

UEFA Europa League

Austria/Vienna/Ernst Happel Stadium

Georgia/Tbilisi/Boris Paichadze Erovnuli Stadioni-Dinamo Arena

Spagna/Siviglia/Da confermare

Supercoppa UEFA

Bielorussia/Minsk/Dinamo Stadium

Finlandia/Helsinki/Helsinki Olympic Stadium

Irlanda del Nord/Belfast/National Football Stadium Windsor Park

Ucraina/Kharkiv/OSK Metalist

UEFA Women's Champions League

Repubblica Ceca/Praga/Eden Arena

Svezia/Göteborg/Gamla Ullevi