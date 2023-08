Champions 2023/2024: l'Aek Atene ultima squadra qualificata ai playoff

E' l'Aek Atene l'ultima squadra a essersi qualificata per i playoff di Champions League, ultimo turno preliminare da affrontare prima dell'accesso alla fase a gironi della massima competizione continentale per la stagione 2023/2024. I greci hanno avuto la meglio sulla Dinamo Zagabria pareggiando 2-2 in casa al termine di una partita folle: l'Aek perdeva 2-0 fino al 92'. Il pareggio definitivo è arrivato al 101'.