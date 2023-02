Champions, 9 anni fa l'ultima partecipazione del Milan nella fase a eliminazione diretta

Fonte: magliarossonera.it

MilanNews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

L'appuntamento più importante della stagione è alle porte, torna la Champions League, tornano le gare ad eliminazione diretta.

Finalmente il Milan non sarà spettatore in questa fase, a distanza di nove lunghissimi anni. L'ultima volta che i rossoneri avevano raggiunto gli Ottavi di Finale risale al 2013-14, quando i ragazzi di Seedorf se la dovettero vedere con l'Atletico Madrid.

All'andata il Milan fece una partita attenta, ma non riuscì ad evitare il gol nei minuti finali di Diego Costa. Al ritorno in Spagna, Kakà provò a tenere in piedi il discorso qualificazione fino all'intervallo, dopo di che l'Atletico dilagò e finì 4-1 per i colchoneros.