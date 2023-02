Champions, Adani guarda al ritorno: "Il Milan non dovrà speculare sull'andata"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Lele Adani è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in occasione della fine del turno di andata degli ottavi di Champions. Ecco come si dovranno comportare le tre italiane al ritorno dopo le vittorie dell'andata: "L’Eintracht non avrà Kolo Muani e il Napoli è nettamente superiore: lecito non attendersi sorprese. Milan e Inter, invece, non devono fare l’errore di speculare sul vantaggio dell’andata. Devono andare a Londra e a Oporto con l’idea di fare gol a tutti i costi e non guardare il cronometro"