Champions, Adani sicuro: "La presenza di Osimhen è l'ago della bilancia"

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele Adani è intervenuto questa mattina sulla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche dell'imminente sfida tra Milan e Napoli di Champions League, commentando il fatto che il risultato in campionato di domenica possa effettivamente influire: "Ci sono due scuole di pensiero: chi sostiene che quel risultato in ottica Champions sia una fortuna e chi no. Io sto nel mezzo: il Napoli non è uscito depotenziato, ma il Milan si è rafforzato nella convinzione. Spalletti dovrà trovare delle contromisure alla pressione che i rossoneri hanno portato con Bennacer alto su Lobotka: una potrebbe essere migliorare il primo palleggio, l’altra la giocata verticale sul centravanti, ma puoi farla solo se hai Osimhen che obbliga gli avversari a non lasciarsi troppo campo dietro.