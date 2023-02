Champions, Adani sul Milan: "Aveva la sfida più difficile: vittoria certifica il lavoro di Pioli"

MilanNews.it

Lele Adani, intervistato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sulla situazione delle squadre italiane dopo il turno di andata degli ottavi di Champions. Questo il suo giudizio sul Milan e sulla vittoria per 1-0 contro il Tottenham: "Aveva la sfida più difficile, per valore dell’avversario e momento in cui si è giocato. I rossoneri arrivavano sì dalla vittoria sofferta col Torino, ma anche da un periodo negativo precedente e dovevano, proprio nell’andata con il Tottenham, trovare certezze nel nuovo modulo. La vittoria per 1-0 era la meno pronosticabile, ma certifica la bontà del lavoro fatto da Pioli sia a livello tattico che mentale"