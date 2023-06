Champions al capolinea, Tonali è il giocatore di movimento con più minuti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Champions League è arrivata al suo capolinea ieri sera con il Manchester City che si è laureato Campione d'Europa battendo l'Inter per 1-0. E' tempo di bilanci anche per il Milan, uscito in semifinale, e che può "fregiarsi" del giocatore di movimento più presente di tutta la competizione: si tratta di Sandro Tonali che è rimasto in campo 1053 minuti in tutte e 12 le gare disputate dal Diavolo. L'8 rossonero è il secondo giocatore con più minuti, secondo solo a Onana, portiere dell'Inter.