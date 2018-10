Champions: Ancelotti, siamo fiduciosi

(ANSA) - PARIGI, 23 OTT - "Quando sono stati sorteggiati i gironi obiettivamente il Napoli era la terza squadra di questo gruppo. Arrivare oggi qui e sentire che il Napoli è temibile ci fa solo piacere". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti alla vigilia della partita di Champions League contro il Paris Saint Germain. "Le squadre imbattibili - ha detto parlando del Psg - non esistono, è vero che loro hanno un potenziale incredibile davanti ma la gara col Liverpool ci ha dato molta consapevolezza ed in pochi ci credevano. Dobbiamo mostrare ciò che abbiamo, poi non so se servirà per vincere, ma è quello che vogliamo fare, mostriamo tutte le qualità contro una squadra formidabile contro una candidata a vincere la Champions".