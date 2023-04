Champions, arbitra Kovacs: un precedente con il Milan, due con il Napoli

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

La Uefa ha designato Istvan Kovacs, direttore di gara rumeno, per arbitrare l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli. Per l'arbitro si tratta della seconda volta con il Milan: l'unico precedente risale alla stagione 2017/2018, nella gara di ritorno del quarto turno di qualificazione all'Europa League in cui i rossoneri sconfissero gli albanesi delle Shkendija per 1-0 in trasferta grazie al gol di Cutrone.