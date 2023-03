Champions, Bigon: "Napoli sazio? L'occasione è unica. Derby in semifinale sarebbe bellissimo"

Il grande doppio ex di Milan e Napoli, Albertino Bigon, ha parlato alla Gazzetta dello Sport questa mattina in merito al sorteggio di Champions League che mette di fronte ai quarti di finale le sue due ex squadre (rossoneri da giocatore, Napoli soprattutto da allenatore).

Queste le sue parole: "Difficile dire chi arriva meglio alla sfida anche perché in qualche settimana tutto può cambiare, però è ovvio che la classifica della Serie A finirà con l’incidere sulla marcia di avvicinamento a questo match e comunque...forza Inter, avere un derby anche in semifinale sarebbe bellissimo. Che possa esserci inconsciamente un po’ di sazietà per il Napoli è nell’ordine delle cose, ma per gli azzurri avere un’occasione di questo genere, che è davvero unica, sarà una motivazione tale da andare oltre qualsiasi forma di appagamento"