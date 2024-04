Champions, che spettacolo: 10 gol in due partite, regna l'equilibrio in Arsenal-Bayern e Real-City

Martedì sera di Champions League con i primi due quarti di finale che si sono disputati questa sera. In Inghilterra il Bayern Monaco ha fatto visita all'Arsenal, portando a casa un pirotecnico 2-2 con gol di Bukayo Saka, Trossard, Gnabry e Kane. L'iniziale vantaggio dei padroni di casa è stato ribaltato dai bavaresi, che nel secondo tempo si fanno però raggiungere da Trossard sul 2-2.

Ben 6 gol nel match di cartello, Real Madrid-Manchester City. Ospiti subito in vantaggio con Bernardo Silva, il Real ribalta in due minuti con autogol di Ruben Dias e Rodrygo. Ribaltone City nel secondo tempo con Foden e Gvardiol che sfoderano due super gol, ma non è finita: altra super conclusione, questa volta di Valverde, e risultato inchiodato sul 3-3 fino alla fine.