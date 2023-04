Champions, chi più volte in semifinale? Per il Milan è la numero 14

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La due giorni di Champions League ha consegnato alla storia le quattro squadre che si giocheranno le semifinali nel mese di maggio: Milan e Inter da una parte, Real e Manchester City dall'altra. Oggi la Gazzetta dello Sport fa un po' di statistica e riporta il numero di semifinali raggiunto dalle quattro squadre e in generale all time in tutta la competizione. Per i rossoneri si tratta della semifinale numero 14: in 11 occasioni sui 13 precedenti il Diavolo è acceduto alla finale.

In Italia nessuno meglio del Milan. Meglio, in Europa, ha fatto il Real Madrid che ha centrato la sua 32esima semifinale su 68 edizioni: impressionante. Per l'Inter è la numero 9 mentre per il Manchester City la quarta.