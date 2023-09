Champions, Chukwueze verso la prima da titolare contro il Newcastle

Secondo le ultime indiscrezioni di formazione, Stefano Pioli potrebbe decidere di inserire Samuel Chukwueze tra i titolari nella partita che il Milan giocherà domani pomeriggio, ore 18.45, stadio di San Siro, conto il Newcastle. Nella prima gara di Champions della stagione, dunque, il nigeriano potrebbe fare il suo esordio in gare ufficiali da titolare come calciatore rossonero.

In questo modo Christian Pulisic troverà un po' di riposo e si rivelerà come preziosa arma a gara in corso. CLICCA QUI per la probabile formazione.