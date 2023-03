Champions dopo il turno di Pasqua: Milan, Napoli e Inter verso l'anticipo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'andata dei quarti di finale di Champions League, che vedranno tre squadre italiane protagoniste, si giocherà la settimana subito successiva al weekend di Pasqua, in cui la Serie A, come di consueto, gioca di sabato. Milan, Napoli e Inter, però, qualificatesi in Europa, verosimilmente chiederanno l'anticipo della partita a venerdì 7 aprile. Rossoneri e partenopei ci sono pochi dubbi che lo facciano: per l'Inter la questione è diversa dal momento che il 4 c'è in programma anche la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus.