Champions, è il momento della verità: la guida di Newcastle-Milan

È Newcastle-Milan, è TUTTO. I rossoneri sapranno se andranno avanti in Champions League, finiranno in Europa League oppure verranno eliminati dall'Europa. Dipenderà dalla sesta giornata del Gruppo F, il cuore a Newcastle e uno sguardo a Dortmund, calcio e anche matematica per contare punti e combinazioni. Prepariamoci alla notte della speranza, in programma mercoledì 13 dicembre alle 21.00 al St James' Park, presentando il nostro Briefing.

LE MOTIVAZIONI OLTRE LE DIFFICOLTÀ

Milan e Newcastle non si presentano all'appuntamento nelle migliori condizioni: i rossoneri hanno appena perso a Bergamo (3-2 Atalanta), per gli inglesi è andata peggio a Londra (4-1 Tottenham). Il weekend non ha sorriso, il campionato sta riservando più ostacoli del previsto: rimanere aggrappati all'Europa, auspicando nella qualificazione in Champions League o comunque puntando almeno al terzo posto è il grande stimolo per reagire. I calcoli stanno quasi a zero: allora la voglia e l'orgoglio di provarci fino in fondo devono curare le ferite, dando l'adrenalina per liberare il massimo. Comunque, sembra un paradosso per squadre praticamente obbligate a vincere, il primo aspetto da custodire è la difesa. Non prendere gol, sbagliare e concedere poco: difficile calcolando rendimento recente e assenze dietro, ma necessario. Entrambe non sono al completo, l'emergenza condivisa riguarda in particolare proprio il reparto arretrato e pure in questo i Magpies sono più in affanno.

APPROCCIO E ATTEGGIAMENTO, TECNICA E FISICITÀ

Quale atteggiamento sceglieranno Milan e Newcastle per approcciare e gestire la gara? La risposta la darà il campo e dalla risposta può dipendere molto del verdetto. È immaginabile prevedere una partenza feroce degli inglesi, giocando in casa, nel tentativo di sbloccarla in fretta. I rossoneri dovranno fare estrema attenzione, dimostrandosi solidi dal principio per rispondere alle folate dell'avversario; dopodiché puntare dapprima alle ripartenze e, a maggior ragione se si opterà per una condotta accorta, avanzare alla distanza avendo il tempo come alleato. Il Diavolo sa già di avere un bagaglio tecnico superiore, il precedente a San Siro lo ha dimostrato nonostante lo 0-0. Buoni piedi sì ma anche il fisico avrà grosso peso. Il match richiederà sostanza e muscoli: da Giroud a Isak, da Loftus-Cheek a Joelinton, da Tomori a Lascelles. Inghilterra, St James' Park: basta ricordare paese e stadio per avere la certezza che sarà battaglia.

IL RITORNO DI LEÃO, LE POSIZIONI DI THEO E PULISIC E GORDON-ALMIRON

Non c'era miglior notizia del recupero di Leão per Pioli. Il portoghese ha recuperato e dovrebbe avere spazio dall'inizio, rappresentando per vari aspetti il giocatore chiave dei suoi. Rafa manca da Lecce, un mese pieno, una presenza fondamentale per ridare energia. Pur constatando una forma probabilmente non al 100%, rimetterà a disposizione una mole offensiva unica. Avrà meno supporto da parte di Hernández, verso la terza apparizione come centrale, ma il francese appena possibile è sempre tornato a spingere a sinistra. A proposito di fascia, ci si attende tanto da Pulisic, di nuovo dirottato a destra e finora mai davvero acceso in Champions League. Sempre in corsia, Howe schiererà frecce pericolose del calibro di Gordon e Almiron in cima alla lista realizzativa (sei gol e 5 assist per l'inglese, quattro gol e un assist per il paraguaiano).