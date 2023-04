Champions, Europa e Conference League: in vendita i biglietti delle finali

Fonte: ANSA

© foto di José María Díaz Acosta

(ANSA) - ROMA, 21 APR - La vendita dei biglietti per le tre finali delle competizioni Uefa maschili per club è iniziata esclusivamente su Uefa.com/tickets/ e proseguirà fino alle 14:00 del 28 aprile. Come di consueto, la maggior parte dei biglietti è stata assegnata ai tifosi delle squadre partecipanti e al pubblico generico. I biglietti non saranno venduti in base all'ordine di arrivo ma attraverso un'estrazione che verrà effettuata al termine del periodo di richiesta biglietti. I prezzi partono dai 25 euro per la finale di Conference a Praga, dai 40 euro per quella di Europa League a Budapest e dai 70 euro per l'epilogo Champions a Istanbul. Nel portale dei biglietti, i richiedenti possono scegliere se partecipare all'estrazione in ogni caso o solo se la loro squadra si qualifica. Per l'estrazione, la quota di biglietti sarà ripartita equamente tra questi due gruppi di richiedenti, tenendo conto del numero di domande ricevute all'interno di ciascun gruppo. I biglietti saranno consegnati qualche giorno prima delle partite tramite l'app ufficiale Uefa che gestisce i biglietti elettronici. La finale di Europa League 2023 si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, mercoledì 31 maggio alle 21:00.

Un totale di 46.800 biglietti su 63.000 saranno a disposizione dei tifosi e del pubblico generico per l'acquisto. La finale di Conference League 2023 si giocherà alla Eden Arena di Praga mercoledì 7 giugno alle 21:00. Un totale di 13.000 biglietti su 18.000 saranno a disposizione dei tifosi e del pubblico generico per l'acquisto. La finale di Champions League 2023 si giocherà infine all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia, sabato 10 giugno alle 21:00. Un totale di 47.200 biglietti su 72.000 saranno a disposizione dei tifosi e del pubblico generico per l'acquisto. I dettagli per l'acquisto dei biglietti per la finale della Women's Champions League 2023 del 3 giugno a Eindhoven, nei Paesi Bassi, sono stati annunciati il 13 febbraio con i tifosi che hanno potuto acquistare i biglietti tramite il sito della Royal Dutch Football Federation. (ANSA).