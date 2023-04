Champions, F. Galli: "Il 4-0? Bisogna capire cos'è stato per il Napoli. Il Milan non deve pensare di essere superiore"

MilanNews.it

Filippo Galli, ex giocatore del Milan, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com e ha parlato della gara tra Milan e Napoli che si giocherà domani in Champions League. Questo il suo pensiero sul 4-0 con cui i rossoneri hanno battuto gli azzurri 10 giorni fa in campionato: "Avevo scritto che prima dell'inizio del trittico che la Champions League avrebbe avuto una genesi e uno sviluppo a parte, rispetto al campionato. Ma un risultato così eclatante potrebbe anche influenzare le due partite di coppa.