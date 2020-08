Champions, Garcia: “La fame viene mangiando”

(ANSA) - LISBONA, 16 AGO - "Sono orgoglioso dei miei giocatori, abbiamo fatto una partita molto, molto buona, abbiamo vinto la battaglia tattica e anche sul piano della comunicazione, eravamo uniti, ci siamo incoraggiati a vicenda. C'è talento in questa squadra". Rudi Garcia, allenatore del Lione che ieri sera ha eliminato a sorpresa il Manchester City, qualificandosi alla semifinale di Champions, ha spiegato così il successo (3-1) sui più quotati avversari. Nonostante il campionato francese non si sia concluso causa coronavirus, il Lione ha saputo farsi trovare pronto: "Abbiamo fatto otto settimane di preparazione, una cosa enorme. La testa guida le gambe. Questo non ha impedito ai miei giocatori di essere stanchi alla fine, ma abbiamo visto che hanno scavato nel profondo di se stessi per trovare risorse a volte insospettabili. Spero che riusciremo ad andare in finale - ha aggiunto Garcia - L'appetito vien mangiando. Siamo tra le migliori quattro di Champions, possiamo dire che ce lo meritiamo. Spero che l'adagio 'non c'è due senza tre' si avveri, perché abbiamo bisogno di un'altra impresa". Contro il Bayern Monaco, che ha rifilato otto reti al Barcellona, potrebbe non bastare. (ANSA).