MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Olivier Giroud è primo in una speciale classifica in questa stagione di Champions League. Il francese del Milan ha un tasso di precisione dei tiri del 75% in nella massima competizione europea in questa stagione; il migliore tra tutti quei giocatori che hanno effettuato più di 15 tiri da settembre in avanti. Lo riporta Whoscored.com.