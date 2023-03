Champions: Guardiola, domani col Lipsia conta solo vincere

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Le pressioni sul suo Manchester City e l'obiettivo da centrare, cominciando a staccare il pass per i quarti di finale di Champions League. Lo sa bene Pep Guardiola alla vigilia del ritorno dell'ottavo con il Lipsia. "La mia avventura al Manchester City sarà giudicata dalla vittoria di questa competizione - dice - lo so bene sin dal primo momento, dalla prima partita. Questo non significa che io sia d'accordo. Domani dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco e vincere la partita. Non conta segnare tanti gol, dobbiamo solo vincere. Siamo in corsa su tre fronti, è importante essere vivi negli ultimi due mesi".