Champions, i risultati delle gare di andata dei primi due ottavi

Torna la Champions League: ieri sera si sono disputati i primi due match di andata degli ottavi di finale. In Danimarca il City campione in carica batte il Copenhagen con i gol di De Bruyne, Bernardo Silva e Foden. Inutile il momentaneo pareggio di Mattsson. Nell'altro match il Real Madrid ha vinto grazie al gol bellissimo e decisivo dell'ex Milan Brahim Diaz, 1-0 il punteggio a favore della squadra di Ancelotti in casa del Lipsia. Ecco i risultati:

FC Copenhagen-Manchester City 1-2

RB Leipzig-Real Madrid 0-1

Il calendario di oggi:

Lazio-Bayern Monaco

PSG-Real Sociedad