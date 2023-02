Champions, il bilancio dell'arbitro Scharer nella stagione europea in corso

MilanNews.it

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Per Sandro Scharer, arbitro svizzero incaricato di dirigere questa sera la sfida tra Milan e Tottenham, sarà la settima gara europea per club in questa stagione, la quinta in Champions League. Nella massima competizione ha arbitrato le sfide: Celtic-Real Madrid (0-3), Viktoria Plzen-Inter (0-2), Juventus-Maccabi Haifa (3-1), Salisburgo-Chelsea (1-2). Ha precedentemente diretto due partite valide per le qualificazioni di Europa e Champions League. In totale, in queste sette gare, ha estratto 23 cartellini gialli e 3 rossi (di cui due diretti).