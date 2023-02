Champions, il bilancio delle inglesi è da incubo: un pareggio e tre sconfitte

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Non un giornata di andata di Champions League molto favorevole alla Premier quella che si è conclusa con le partite di ieri sera. Nessuna delle quattro squadre inglesi qualificate agli ottavi ha vinto: tre sconfitte e un pareggio. Il Tottenham ha perso a San Siro contro il Milan (1-0), lo stesso risultato ha visto soccombere il multimilionario Chelsea in casa del Dortmund. Il Liverpool invece è stato asfaltato in casa dal Real Madrid per 2-5 mentre il City di Guardiola, che pure aveva l'impegno sulla carta più semplice, non è andato oltre l'1-1 in casa del Lipsia. Certamente, fatta eccezione del Liverpool, tutte le squadre britanniche hanno la forza di ribaltare la situazione a proprio favore, sfruttando anche il fattore campo (fatta eccezione sempre del Liverpool che giocherà a Madrid).