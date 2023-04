Champions, il Milan è la sesta squadra per numero di dribbling effettuati

MilanNews.it

Si riavvicina il momento di scendere ancora in campo in Champions League con il Milan che sfiderà il Napoli mercoledì a San Siro per la gara di andata dei quarti di finale. I rossoneri, nella competizione in corso, è la sesta squadra per numero di dribbling effettuati: ben 120, molti dei quali fatti registrare da Leao (47), secondo nella speciale classifica individuale. Davanti al Milan ci sono: Psg (176), Real Madrid (145), Bayern Monaco (133), Napoli (124), Manchester City (122).