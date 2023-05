Champions, il tifoso Cacciari: "Il Milan non ha speranze di passare"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Mi aspettavo la sconfitta, il Milan non è forte, l'anno scorso siamo stati miracolati. Tolti Tonali, Leao ed Hernandez, non ha certo grandi giocatori. Ieri è andata di lusso che abbiamo preso solo due gol, ci stava finire il primo tempo 5-0. Non c'è nessuna speranza di passare". Lo ha detto Massimo Cacciari, tifoso rossonero, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. "Non guarderò nemmeno la partita di ritorno - ha annunciato Cacciari -. E spero che in campionato si riesca ad arrivare almeno quarti". (ANSA).