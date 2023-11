Champions, la classifica del girone. Dormtund-Newcastle in campo alle 18.45

Pioli ieri in conferenza stampa ha detto che il Milan non può più sperare nei risultati altrui: ed è così, il primo obiettivo rossonero è quello di iniziare a segnare e vincere in Champions League. In secondo luogo si guarderanno i risultati delle altre che possono aiutare. Nello specifico l'altra gara del girone oggi, tra Dortmund e Newcastle (1-0 per i tedeschi in Inghilterra due settimane fa), potrà essere determinante ai fini della classifica finale. Milan e Psg sapranno il risultato prima di scendere in campo: infatti al Signal Iduna Park di Dortmund si giocherà alle 18.45. Questa la classifica al momento:

CLASSIFICA GRUPPO F

PSG 6

Borussia Dortmund 4

Newcastle 4

Milan 2