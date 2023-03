Champions, Lanzoni: "Non voglio il derby, non per rivalità: in Europa bello affrontare una squadra europea"

MilanNews.it

Lo storico speaker rossonero Germano Lanzoni ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera, edizione Milano, e ha commentato così i sorteggi di Champions League che avranno luogo a Nyon domani alle 12: "Non voglio il derby. Siamo in una dimensione europea come la Champions e quindi mi sarebbe bello affrontare una grande squadra europea. Giocare contro l'Inter, e non per un fatto di rivalità, avrebbe una dimensione più nazionale. Lo stesso discorso per il Napoli. Voglio una grande squadra estera, magari inglese. E non importa l'avversario, anzi meglio sia il Manchester City".